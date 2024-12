Paris Hilton kämpft mit offenem Brief gegen Kindesmissbrauch

Dort richtet sie auch einen eindringlichen Appell an das Repräsentantenhaus: «Denkt an die Kinder, die nicht für sich selbst sprechen können. Sie zählen auf euch. Lasst uns Schmerz in ein Ziel verwandeln und die Verletzlichsten unter uns schützen.» In dem dazugehörigen offenen Brief spricht sie offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Missbrauch als Teenagerin.