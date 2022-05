Paris Hilton möchte für Britney Spears nach Fehlgeburt da sein

«Ich bete für euch beide»

Die italienische Influencerin und Mode-Bloggerin Chiara Ferragni (35) schicke Spears «alle Liebe» und die Sängerin Christina Perri (35) drückte ebenso aus, wie leid es ihr tue. Modedesigner Michael Costello (39) wandte sich an Asghari: «Es tut mir so leid, Sam.» Er bete, dass Gott in dieser schwierigen Zeit bei ihm und seiner Verlobten Britney sei. «Ich bete für euch beide... Wir lieben euch.»