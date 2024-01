Paris Hilton: Sohn Phoenix bekommt Disney-Party zum 1. Geburtstag

Paris Hilton (42) gewöhnt Sohn Phoenix (1) schon mal an das pompöse Partyleben: Zu seinem ersten Geburtstag hat die Hotelerbin eine aufwendige Mottoparty veranstaltet. In Instagram–Stories teilte sie zahlreiche Videos der «Unter dem Meer»–Feier – eine Anspielung auf den gleichnamigen Song aus dem Disney–Film «Arielle». In ihrem Garten hängen bunte Fisch–Ballons, es gibt einen Torbogen mit Phoenixs Namen darauf und Basteltische. Das «People»–Magazin hat davon einige Fotos veröffentlicht.