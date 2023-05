Guido Maria Kretschmer trauert um eine seiner fünf Windhündinnen

Wie Paris Hilton ist auch Guido Maria Kretschmer (58) ein riesiger Hundefan und hat zusammen mit seinem Ehemann Frank Mutters (68) mehrer Fellnasen zu Hause. Am Montagabend musste der deutsche Modedesigner von einem seiner geliebten Hunde Abschied nehmen, denn seine Windhunde-Dame Aimée verstarbt im Alter von 12 Jahren. Auf Instagram postet Kretschmer ein Foto seiner Hündin am Strand und widmet ihr liebevolle Zeilen. «Heute ist ein sehr trauriger Tag, denn eine unserer Hündinnen ist heute Morgen in den Himmel geflogen. Geliebtes Aiméechen wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden», schreibt er traurig.