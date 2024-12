Paris Hilton und Nicole Richie enthüllen Grund für ihren Streit

Sie kehren mit Remake zurück

«The Simple Life» hatte in den USA im Jahr 2003 Premiere gefeiert. Im April 2005 erklärte Paris Hilton, sie wolle Richie durch Rod Stewarts (79) Tochter Kimberly (45) ersetzen. «Nicole und ich sind beste Freundinnen seit wir Babys sind und ich liebe sie, aber ich will das tun, was für die Show am besten ist», sagte sie damals und gab einige Tage später zu: «Es ist kein grosses Geheimnis, dass Nicole und ich keine Freundinnen mehr sind. Nicole weiss, was sie getan hat, und das ist alles, was ich dazu jemals sagen werde.» Insider munkelten damals, Richie sei «eifersüchtig» auf Hiltons Ruhm.