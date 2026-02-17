Paris Hilton wird 45: Vom Blondinenwitz zur Aktivistin

Das Y2K–Revival machte Hilton zur Ikone einer neuen Generation. Juicy–Couture–Anzüge und Glitzerkleider gelten heute nicht mehr als geschmacklos, sondern als Stilzitat. Gleichzeitig hat sich ihr Leben beruhigt: 2021 heiratete sie Unternehmer Carter Reum, mittlerweile ist das Paar Eltern zweier Kinder. Über die Freuden des Familienlebens schwärmt Paris in zahllosen Interviews. «Ich habe das schon lange geplant. Ich musste nur noch den richtigen Partner dafür finden. Es ist so schwer, Menschen zu vertrauen, und ich bin so dankbar, dass ich meinen Mann gefunden habe», sagte sie 2023 der «Vogue» und bezog sich dabei erneut auf ihre Missbrauchserfahrungen.