Paris Hilton zeigt ihr niedergebranntes Haus in Malibu

Auf Instagram teilte Hilton am Freitag ein Video, in dem nur noch die Ruine eines Hauses zu sehen ist, zwischen den Trümmern lodern noch kleine Flammen, im Hintergrund ist das Meer und ein Sonnenuntergang zu sehen. «Ich stehe hier an dem Ort, der unser Zuhause war und der Schmerz ist wirklich unbeschreiblich», schreibt der Reality–Star dazu. «Als ich die Nachricht zum ersten Mal sah, war ich völlig schockiert – ich konnte es nicht verarbeiten. Aber jetzt, wo ich hier stehe und es mit eigenen Augen sehe, fühlt es sich an, als ob mein Herz in Millionen Stücke zerbrochen wäre.»