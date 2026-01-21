Paris Hiltons Doku-Premiere: Heidi Klum setzt auf transparente Bluse

Der Film zeichnet Paris' «musikalische Reise nach – von ihren Kindheitsträumen bis zu ihrer Clubbing–Zeit als Teenager, von ihrem Debütalbum bis zu ihrer musikalischen Neuerfindung», heisst es in der Ankündigung. Er vereint Konzertmitschnitte, ungefilterte Momente, Archivaufnahmen, bisher unveröffentlichte Heimvideos, Originalkommentare und neue Interviews. «Paris zeigt, wie Musik ihr ‹das Leben gerettet hat›, nachdem sie Anfang der 2000er Jahre in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche und durch die Medien missbraucht worden war.»