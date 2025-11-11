Paris Jackson: Drogen ätzten Loch in ihre Nase

Paris Jackson (27) hat in einem schockierenden TikTok–Video eine persönliche Beichte abgelegt. Die Tochter von Michael Jackson (1958–2009) leidet unter einer perforierten Nasenscheidewand – einem Loch im Knorpel zwischen den beiden Nasenflügeln. «Ich habe ein sehr lautes Pfeifen, das man hören kann, wenn ich durch die Nase atme», erklärt die 27–Jährige. Die Ursache sei genau das, «was ihr denkt», so Paris, um dann deutlich zu werden: «Nehmt keine Drogen, Kinder. Ich empfehle es nicht, weil es mein Leben ruiniert hat.»