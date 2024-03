Paris Jackson kommt im durchsichtigen Kleid zur Oscar-Party

Paris Jackson (25) hat sich am Sonntagabend (10. März) zwar nicht bei der Oscarverleihung selbst gezeigt. Bei der Party der «Elton John AIDS Foundation» im Rahmen der Filmpreisverleihung sorgte sie in Los Angeles dennoch für Aufsehen. Die 25–Jährige lief in einem schwarzen, halbdurchsichtigen Kleid in Netzoptik über den roten Teppich. Das Outfit hatte am Rücken zudem eine weisse Rüschen–Verzierung in Herzform.