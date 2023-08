Paris Jackson: So würdigt sie den 65. Geburtstag ihres Vaters

«Ich verdanke ihm alles»

Die Liebe zu ihrem Vater sei jedoch nicht anhand ihrer Instagram–Posts zu bemessen. Um ihren Kritikern zu beweisen, dass sie andere Formen der Würdigung bevorzuge, präsentierte sie in dem Video eine Aufnahme des vorangegangenen Konzerts, in dem sie das Publikum unter Jubel an den Geburtstag ihres Daddys erinnerte. Dazu fand sie weitere bewegende Worte: «Er hat 50 Jahre Blut, Schweiss und Tränen sowie Liebe und Leidenschaft für das aufgebracht, was er getan hat, damit ich hier vor euch auf der Bühne stehen und in ein Mikrofon schreien kann. Ich verdanke ihm alles.»