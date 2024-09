Paris Jackson trägt Trenchcoat - und sonst nichts

Zur angesagte Fashionshow von Stella McCartney (53) bei der Fashion Week in Paris erschien die Tochter von Michael Jackson (1958–2009) am Montag (30. September) in einem dicken Oversize–Trenchcoat. Das war's. Zumindest scheinbar. Dass Paris unter ihrem Mantel tatsächlich nackt war, darf bezweifelt werden, der Anschein sollte aber auf jeden Fall erweckt werden.