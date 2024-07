Paris: Snoop Dogg wird die olympische Fackel tragen

Der amerikanische Rapper Snoop Dogg (52) wird zu den Trägern der olympischen Fackel gehören, die am Freitag (26. Juli) auf ihre letzten Runden vor der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris geht. Der Musikstar soll die Fackel laut «Le Monde» durch die Strassen von Saint–Denis tragen, einem Vorort im Norden von Paris, in dem sich das Olympiastadion befindet. Zu den anderen Fackelträgern, die am Freitag in der Stadt erwartet werden, gehören demnach auch die französische Schauspielerin Laetitia Casta (46), der französische Rapper MC Solaar (55) und der ukrainische ehemalige Stabhochspringer Sergej Bubka (60).