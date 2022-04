Parookaville 2022: Auch Steve Aoki ist wieder dabei

So kehrt am Festival-Sonntag ein alter Bekannter auf die Mainstage zurück: DJ Steve Aoki (44). Er war bislang bei jeder Ausgabe von Parookaville dabei. Das israelische DJ-Duo um Vini Vici sowie das Multitalent Larissa Riess (33) werden am Samstag auf der Mainstage ordentlich Gas geben. Auf der Bill's Factory am Freitag treten unter anderem Martin Solveig (45) und André Tanneberger (49), besser bekannt als ATB, auf. Zu den weiteren neu bestätigten Acts gehören Wildstylez, Cosmic Gate, Reinier Zonneveld und Maruda.