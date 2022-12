Kein Parookaville ohne Steve Aoki

Star-DJ Steve Aoki (45) wird auch 2023 wieder auf der Bühne stehen. Der US-Künstler war seit der ersten Ausgabe des Festivals jedes Mal dabei. Nächstes Jahr wird er die Besucher als Mainstage-Headliner am Freitag einheizen. Neben Aoki wird auch der australische Musiker Timmy Trumpet (40) wieder erwartet. Der kultige Blechbläser wird am Sonntag Mainstage-Headliner sein. Der niederländische DJ Hardwell (34) meldete sich erst 2022 nach vierjähriger Pause mit seinem zweiten Album «Rebels Never Die» zurück. Er wird beim Parookaville 2023 am Samstag der Mainstage-Headliner sein. Auch Felix Jaehn wird am Samstag auf der Mainstage performen. Der 28-Jährige nimmt sich aktuell eine Auszeit, kommt zur Festivalsaison 2023 aber zurück und hält dem Parookaville die Treue.