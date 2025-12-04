Partnerlook: Kate Winslet strahlt mit ihrem Sohn auf dem roten Teppich

Seltener Auftritt auf dem Teppich

Der Auftritt war umso bedeutender, da Anders das Rampenlicht normalerweise meidet. Der 21–Jährige ist der gemeinsame Sohn von Winslet und Oscar–Regisseur Sam Mendes (60). Das Paar war sieben Jahre verheiratet, bevor es sich 2010 trennte. Joe Anders ist nur ein Pseudonym: Mit dem Künstlernamen wollte sich der Schauspieler und Drehbuchautor offenbar von seinen berühmten Eltern lösen und einen eigenen Weg in der Branche gehen. Ganz gelungen ist das aber nicht – sein Filmdebüt gab Anders 2019 im Film «1917» unter der Regie seines Vaters, anschliessend spielte er an der Seite seiner Mutter in «Die Fotografin» (2023). Das Drehbuch für «Goodbye June» ist seine erste Arbeit als Autor.