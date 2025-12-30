Party-Mode mit Wow-Faktor: Diese Teile ziehen alle Blicke auf sich

Bühne frei für das Paillettenkleid

Auch Dua Lipas (30) Bühnenlooks bieten reichlich Inspiration für das eigene Silvester–Outfit. Denn die Sängerin weiss, wie man am besten auffällt: mit einem Paillettenkleid und schimmernden Accessoires. Zu einem funkelnden Kleid mit Gürteldetail am Hals wählte sie lange Handschuhe, die mit den gleichen Pailletten überzogen waren. Wer die Handschuhe in den Fokus rücken möchte, trägt dazu ein kleines Schwarzes und Metallic–Heels. Glitzer–Lidschatten, etwas Blush und ein nudefarbener Lippenstift ergänzen die Party–Vibes.