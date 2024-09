Patrice Aminati: Endlich krebsfrei? Neues Update

Weiter bedankt sie sich bei ihren behandelnden Ärzten: «Aber es gab da auch die nächtliche Autofahrt Richtung Köln, wo ich so unglaublich schmerzhafte Krämpfe hatte, dass wir um 1 Uhr nachts ins nächstgelegene Krankenhaus fuhren. Wie hier in Deutschland Ärzte über Bundesländer hinweg zusammenarbeiten, wie innerhalb kürzester Zeit alles für Patienten getan wird, ist unglaublich! Danke!»



Zwischen den Arztterminen und Krankenhausaufenthalten geniesst Aminati den «wunderbaren Alltag» mit ihrer gemeinsamen Tochter Charly Malika. «Auf dem Spielplatz, kochen, backen, Klavierspielen, Sport machen, Gartenarbeit, ausmisten... Dinge, die ich nun wieder selber tun kann – und mir auf einmal wieder Freude machen. Auch Büroarbeit... damit werde ich mich wohl NIE anfreunden können», scherzt sie. «Und was noch? Ich laufe mit meinen Gummistiefeln durch Pfützen! Warum? Weil ich's (wieder und noch) kann!»



Die Krebsdiagnose 2023 hat das Leben der schönen Psychologie–Studentin verändert und ihren Blick für das Wichtige im Leben geschärft. «Dass trotz der Diagnose – malignes Melanom Stadium vier mit Fernmetastasen in vielen verschiedenen Organen – um mich gekämpft und mir Hoffnung gegeben wurde, dafür danke ich», teilte sie im August bewegende Worte auf ihrem Instagram–Profil.