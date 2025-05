Patrice Aminati: Ihr Krebs ist «nicht mehr heilbar»

Die schwere Erkrankung hat ihren Blick auf das Leben grundlegend verändert. «Das Gefühl von Freiheit und die Unbeschwertheit ist mir genommen worden», erklärt Aminati. Oberflächlichkeiten sind unwichtig geworden, stattdessen stellt sie sich jetzt fundamentale Fragen nach den Prioritäten in ihrem Leben. Für ihren Körper empfinde sie nach Jahren der Selbstzweifel endlich Dankbarkeit – immerhin habe er viel ausgehalten und sie «bis hierhin getragen.» Sie fügt hinzu: «Als der Körper am Ende war, war ich am dankbarsten für ihn.»