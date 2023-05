Patrice Aminati nach Krebs-OP: «Wird mich mein Leben lang begleiten»

Patrice Aminati: «Wird mich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang begleiten»

Die Situation sei ihr erst völlig unwirklich vorgekommen. «Man stand dann erstmal so ein bisschen neben sich», erzählt Aminati in einem «Gala»-Interview, das am heutigen Samstag um 17:45 Uhr via RTL ausgestrahlt wurde: «So richtig klar wurde es mir erst kurz vor der Operation, als da dieses Schild stand ,Tumorstation'. Und da wurde mir klar: Jetzt geht es hier um mich, ich soll jetzt hier operiert werden», zitiert «RTL» aus dem Interview.