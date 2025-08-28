Patrice Aminati spricht über «Auf und Ab» ihrer Krebserkrankung

Bei ihren Followern bedankt sie sich für die zahlreichen Nachrichten. «Eure Nachfragen, Eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen ... wie Menschen miteinander umgehen ... so positiv und liebevoll ... hier und überall», richtet sie sich an ihre Fans. «Ich habe auch viele Eurer Ideen, Tipps probiert. Ihr macht mir so viel Mut», ergänzt sie. Im Gegenzug wünsche sie ihnen «Glück, Gesundheit und Liebe». Sie mahnte: «Passt auf Euch und aufeinander auf!»