Patrice Aminati: Therapie kostete sie «fast mehr Kraft als ich habe»

Aminati bleibt positiv: «Glück ist der erste, wackelige Spaziergang im Wald»

«Eine lange Reihe von Bestrahlungen und Therapien haben mich viel Kraft gekostet – fast mehr als ich habe», gibt die sonst so positive Moderatorin zu. Schnell aber kommt sie wieder auf die schönen Seiten des Lebens zu sprechen: «Glück ist dann der erste wackelige, kurze Spaziergang im Wald, sich angezogen an einen Tisch zu setzen, wieder einen Kuchen zu backen, wieder Freunde zu treffen und danach völlig ermattet in sich zusammenzufallen.»