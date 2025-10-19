Patrice Aminati: Therapie kostete sie «fast mehr Kraft als ich habe»

Patrice Aminati kämpft seit Jahren gegen den Krebs – auch wenn man es der 30–Jährigen nicht ansieht. Auf Instagram nimmt die Frau von Moderator Daniel Aminati (52) ihre Follower schon länger mit auf ihrer beschwerlichen Reise.
Am Samstag wendete sie sich nach knapp zehn Tagen erstmals wieder mit einem Feed–Post an ihre Follower. Zu Bildern aus ihrem Alltag, die sie beim Wandern, beim Styling, bei der Arbeit oder beim Spielen mit ihrer Dreijährigen zeigen, schreibt Aminati bewegende Worte über ihr herausforderndes Leben.
Aminati bleibt positiv: «Glück ist der erste, wackelige Spaziergang im Wald»
«Eine lange Reihe von Bestrahlungen und Therapien haben mich viel Kraft gekostet – fast mehr als ich habe», gibt die sonst so positive Moderatorin zu. Schnell aber kommt sie wieder auf die schönen Seiten des Lebens zu sprechen: «Glück ist dann der erste wackelige, kurze Spaziergang im Wald, sich angezogen an einen Tisch zu setzen, wieder einen Kuchen zu backen, wieder Freunde zu treffen und danach völlig ermattet in sich zusammenzufallen.»
Auch ihre erste Sendung seit vier Wochen kosteten Aminati einige Kraft und Aufregung: «Mit schwitzigen Händen und klopfendem Herzen flüsterte ich Sandra, der Moderatorin der Sendung, zu: Ich brauche dich heute, ich kann mich so schwer konzentrieren», erzählt sie. Durch die Unterstützung ihrer Kollegin konnte Aminati die Show ohne Zwischenfälle bestreiten und eine weitere schöne Erfahrung erleben. «Es hat mir solche Freude gemacht... Das Leben ist schön», schliesst sie ihren Post.
Erster Perückenkauf
Vor einigen Stunden nahm die 30–Jährige ihre Follower auch zu einem weiteren Ereignis ihrer Reise mit: ihre erste Perücke. Zu den Videos, in denen sie verschiedene Modelle anprobiert, schreibt sie: «Aus einem traurigen ‹Es muss jetzt sein ...›, wurde ein begeistertes ‹Es kann und darf jetzt sein!›»
Bereits seit über zwei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen ein malignes Melanom, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter, die sie mit Ehemann Daniel Aminati hat, den sie 2022 heiratete. Im Interview mit «Die Zeit» erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im Stadium 4 nicht mehr heilbar und habe gestreut. Aminati hat am 8. Oktober mitgeteilt, «die letzte Bestrahlung» geschafft zu haben.
In ihrer Instagram–Story sagte sie mit Tränen in den Augen: «Ich bin so glücklich und erleichtert!!!»