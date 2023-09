Patricia Blanco: «Ich arbeite an meiner Selbstständigkeit»

Patricia Blanco (52) lässt sich in der neuen Promi–Dokuserie «VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt» von Kameras begleiten (erste Episode am 18. September um 17:05 Uhr auf RTLzwei, nach der Ausstrahlung 30 Tage lang auf RTL+ verfügbar). «Ich liebe Reality–Formate, weil man sich so zeigen kann, wie man ist», erklärt Blanco zu ihrer neuen TV–Präsenz im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Reality–TV–Darstellerin wird in der Serie in der Trennungsphase von ihrem Ex–Verlobten Andreas Ellermann (58) zu sehen sein. Die Dreharbeiten seien dementsprechend nicht immer ganz leicht für sie gewesen, «denn die Trennung war absolut nicht schön».