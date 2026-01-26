Patricija Ionel ohne Alexandru bei «Let's Dance»: «Es wird anders»

Sie versucht, die Trennung positiv zu sehen

In ihrer Instagram–Story beschreibt die dreifache Mutter die Situation als «Herausforderung». Normalerweise mache das Paar «alles zusammen» – auch die «Let‹s Dance»–Choreografien hätten sie bisher immer gemeinsam erarbeitet und besprochen. «Wir unterstützen uns immer sehr.» Nun aber werde sie «meinen Schatzi» vermissen und es werde emotional schwierig. Denn während der Arbeit für «Let›s Dance» würden ihr immer ihre Kinder fehlen, die sie in der Zeit wenig sehen könne. Das sei als Mama schwer. Und in diesem Jahr müsse sie nun zusätzlich auch noch auf ihren Mann verzichten.