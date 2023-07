Patrick Bach bestätigt Trennung von seiner Frau

Schon als Kind im Fernsehen

Patrick Bach wurde als Kinderstar bekannt. Bereits mit drei Jahren trat er im Fernsehen auf, 1977 war er im Alter von neun Jahren in der beliebten Show «Am laufenden Band» von Rudi Carrell (1934-2006) zu sehen. In den 1980er Jahren spielte er in erfolgreichen Weihnachtsserien wie «Silas» und «Anna», die viele Millionen Zuschauer hatten. 2004 trat er bei den Karl-May-Spielen als Sohn des Bärenjägers auf. Bach ist auch als Synchronsprecher tätig und spricht zum Beispiel in «Herr der Ringe» den Samweis Gamdschie.