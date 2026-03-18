Patrick Dempsey als Killer: Diese Stars legten ihr «Nice Guy»-Image ab

Viele Stars tappen im Laufe ihrer Karriere in die Falle, derartig gut die immergleichen Rollen zu spielen, dass sie irgendwann gar keine abweichenden Angebote mehr erhalten. Aber immerzu nur den charmanten, liebenswürdigen und rechtschaffenen Saubermann zu verkörpern, ist auf Dauer doch unerträglich öde. Das dachte sich wohl auch der Schauspieler Patrick Dempsey (60), der bislang sowohl im Serien– («Grey's Anatomy») als auch Filmbereich («Verwünscht») zumeist den Part als unwiderstehlicher Charmebolzen übernahm. Aus diesem «McDreamy»–Image versucht er nun schon seit einer Weile auszubrechen und ist auf gutem Wege, nachhaltig «McNightmarey» zu werden.