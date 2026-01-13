Patrick Dempsey: «McDreamy» feiert seinen 60. Geburtstag

2015 ist Dempseys Schicksalsjahr. Per vermeintlichem Serientod steigt er bei «Grey's Anatomy» aus. Und auch seine Ehe scheint am Ende. Das Ehepaar trennt sich, reicht sogar die Scheidung ein. Doch es folgt die Kehrtwende. Dempsey erkennt laut «Spiegel»: «Ich war nicht bereit, sie aufzugeben.» Dempsey und seine Frau finden wieder zusammen und sind heute, zehn Jahre nach der Beinahe–Scheidung, wieder die Fixpunkte im Leben des jeweils anderen. Zum 26. Hochzeitstag im vergangenen Jahr postet Dempsey bei Instagram sein Liebesbekenntnis an Jillian: «Ein Leben ohne dich ist für mich nicht vorstellbar. Du liebst meine Schwächen genauso wie meine Stärken.»