Patrick Dempsey und Stephen King: Emotionale Reaktionen auf Amoklauf

Die beiden Komiker John Mulaney (41) und Pete Davidson (29) gaben unterdessen bekannt, ihre für dieses Wochenende geplanten Comedy–Shows in dem Bundesstaat nicht anzutreten. In einer gemeinsamen Erklärung heisst es: «Wir sind erschüttert über die Ereignisse in Lewiston.» Ihre Auftritte würden verschoben: «Wir denken an euch alle.»