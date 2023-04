Patrick Güldenberg im «Tatort: Donuts»: So tickt der neue Kommissar

Sie standen schon als Kind vor der Kamera. Wann war Ihnen klar, dass es beruflich wirklich in diese Richtung gehen wird?

Güldenberg: Ich wollte schon immer Schauspieler werden, schon seit meinem ersten Besuch im Kindertheater, einem Weihnachtsmärchen. Mein grosses Glück war, dass ich in den 1990er Jahren in Hamburg grossgeworden bin. Damals wurde dort unheimlich viel gedreht und so gab es eines Tages auch an meiner Schule einen Aushang für ein Casting. Da bin ich dann hin und durfte auch sofort anfangen zu spielen. Meine Eltern haben mich glücklicherweise immer unterstützt, obwohl sie aus einem ganz anderen Kontext kommen - sie haben im Büro gearbeitet. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.