Patrick Linke: Vom «Let's Dance»-Off ins «Alles was zählt»-Rampenlicht

«Ich hatte den Wunsch, mal wieder etwas zu wagen», verrät Linke im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dass er bisher nur als Stimme bekannt war, hatte durchaus seine Vorteile: «Manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man in den Supermarkt gehen kann, ohne in den Arm genommen oder um Selfies gebeten zu werden», sagt er lachend.