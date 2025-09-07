Patrick Schwarzenegger heiratet seine Verlobte Abby in Idaho

Bereits seit 2023 verlobt

Der Schauspieler und das Model sind seit 2016 offiziell ein Paar. Die Verlobung gaben die beiden mit einem gleichlautenden Post im Dezember 2023 unter der Überschrift «Für immer und ewig» bekannt. Wie Patrick Schwarzenegger Anfang des Jahres erklärte, wollte das Paar schon früher heiraten – dann habe er jedoch die Rolle des Saxon Ratliff in der dritten Staffel der Serie «The White Lotus» ergattert. Deshalb hätten sie die Hochzeit aufgeschoben.