Patrick Schwarzenegger möchte Hauptrolle in «American Psycho»

Im letzten Jahr gab es bereits Spekulationen, dass «Elvis»–Star Austin Butler (33) im neuen Film die Hauptrolle spielen könnte. Auch der Name von Jacob Elordi (27) fiel zuvor. Vielleicht hat Schwarzenegger aber wirklich noch eine Chance auf die Bateman–Rolle. Kerry Barden, der bei Harrons «American Psycho» für das Casting verantwortlich war, erzählte dem Branchenmagazin im April: «Ich würde Austin in Jareds Rolle besetzen, weil er so schön ist. Deshalb haben wir auch Jared besetzt, weil er so schön ist.» Zwar seien beide grossartige Schauspieler, «aber nicht jeder Mensch besitzt diese Art von Schönheit».