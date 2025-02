Patrick Schwarzenegger wünscht sich manchmal einen anderen Nachnamen

In der dritten Staffel von «The White Lotus» spielt Patrick Schwarzenegger übrigens den ältesten Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der im Unternehmen seines Vaters arbeitet. Also auch eine Art Nepo–Baby. Die neuen Folgen der Erfolgsserie gibt es seit dem 17. Februar bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA, zu sehen.