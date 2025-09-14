Patrick Schwarzeneggers «White Lotus»-Familie war auf seiner Hochzeit

Patrick Schwarzenegger (31) hat bei seiner Hochzeit mit Abby Champion (28) am 6. September gleich auf drei Familien bauen dürfen: Denn neben seiner eigenen und der seiner Angetrauten war auch seine Ratliff–Family aus der HBO–Serie «The White Lotus» mit von der Partie. Das Magazin «Vogue» veröffentlichte knapp eine Woche nach der Trauung im US–Bundestaat Idaho nun zahlreiche Fotos der Zeremonie, die den Bräutigam unter anderem im schwarzen Anzug und Cowboyhut gemeinsam mit seinem Fernseh–Clan zeigen.