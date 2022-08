Musikkarriere im Blick

Aber auch musikalisch hatte Swayze einiges zu bieten. Für den Film «Dirty Dancing» stand er nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Mikrofon. Zum Soundtrack steuerte er den Titel «She‹s Like the Wind» bei. Zusammen mit Wendy Fraser sang er den Song ein - der auf Platz drei der US-amerikanischen Charts landete. Auch in den darauffolgenden Jahren war Swayze in seinen Filmen als Sänger zu hören. Unter anderem «Raising Heaven» und «Cliff›s Edge» für den Streifen «Roadhouse» (1989) stammten von ihm. Allerdings sollte «She's Like the Wind» sein einziger, grosser Erfolg in der Musikwelt bleiben.