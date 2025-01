Patti LuPone und mehr: Neue Gesichter bei «And Just Like That...»

Zwei neue Schauspielerinnen und eine Rückkehrerin

Der «Agatha All Along»–Star werde «einen Handlungsbogen in unserer Show in dieser Staffel» erhalten, so King. Welche Rolle ihr genau zukommen wird, liess er offen. Frischen Wind wird ihm zufolge auch Schauspielerin und Komikerin Kristen Schaal (46) in die Serie bringen. Zudem bestätigte er eine Rückkehrerin: Nachdem Rosemarie DeWitt (53) in einer Episode der zweiten Staffel als Aidan Shaws (John Corbett, 63) Ex–Freundin zu sehen war, werde sie diese nun erneut verkörpern.