Patti Smith: Zusammenbruch während Auftritt in Brasilien

Patti Smith wurde als Dichterin und Sängerin Mitte der 70er–Jahre zur Kultfigur der Underground– und Punkkultur. Besondere Bekanntheit erlangte sie durch den gemeinsam mit Bruce Springsteen (75) geschriebenen Song «Because the Night». Im Sommer 2025 absolviert Smith auch mehrere Auftritte in Deutschland, darunter am 11. Juli in Berlin und am 14. Juli in München.