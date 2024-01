Pattinson-Freundin Suki Waterhouse hochschwanger auf dem rotem Teppich

Umstandsmode à la Hollywood: Suki Waterhouse (32) erschien bei der Verleihung der Emmy Awards in Los Angeles hochschwanger auf dem roten Teppich. Die 32–Jährige trug dabei ein rotes Kleid von Valentino. Die Robe setzte durch Cut–outs an der Seite und am Rücken den Babybauch der britischen Schauspielerin perfekt in Szene. Eine grosse Schleife unter dem Bauch unterteilte das Outfit: Während das Oberteil nackte Einblicke lieferte, fiel der mit Taschen versehene voluminöse Rock des Kleides bis auf den Boden.