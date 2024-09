Paul Bocuse: So wurde er zum Jahrhundertkoch

In Ihrem Buch heisst es, französischen Feministinnen sei Bocuse ein Dorn im Auge gewesen, weil er neben seiner Gattin weitere Lebensgefährtinnen hatte. «Gleichwohl könnte man ihn auch als Avantgardisten der Polyamorie bezeichnen (...).» Wie sehr standen die Frauen in Bocuses Leben mit ihm im Rampenlicht und wie haben sie seine Marke mitgeprägt?

Ute Cohen: Oh ja, Bocuse wurde ziemlich angefeindet wegen seiner Lebensweise. Bocuse, der sich einen Harem gönnt, Bocuse, der die Frauen im Schatten wirken lässt, während er selbst die grosse Bühne geniesst! Man kann das aus einer dogmatischen feministischen Perspektive heraus so sehen, aber können wir auch in die Köpfe dieses Liebes– und Arbeitsensembles hineinschauen? Sofern die Beteiligten zufrieden sind mit diesem oder jenem Lebensstil masse ich mir kein Urteil an. Die drei Frauen, mit denen er sein Leben teilte, gestalteten die Firmenexpansion jedenfalls massgeblich mit. So leitete seine erste Gattin Raymonde Bocuses Flagship–Restaurant «L'Auberge du Pont de Collonges», seine dritte Frau Françoise gründete 1971 bereits die Firma «Les Produits Paul Bocuse». Dass aber trotz dieses Versuchs, Business und Privatleben gut zu verbinden, nicht Friede, Freude, Eierkuchen herrschte, deutete Bocuse am Ende seines Lebens selbst an. In seiner Biografie schrieb er: «Ich bereue nichts, ausser vielleicht den Schmerz, den ich den Frauen in meinem Leben zugefügt habe. Ich hoffe, dass sie mir verzeihen können».