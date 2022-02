Paul McCartney: «Für uns war die Queen ein Babe»

Queen Elizabeth II. (95) wie man sie nur selten sieht: Eine neue Doku will die witzige und glamouröse Seite der Monarchin zeigen. «Elizabeth: A Portrait In Parts» wird im Juni zum Platinjubiläum der Königin veröffentlicht. Ein Trailer gibt erste Einblicke in den Film, der in Kinos und auf Amazon Prime Video laufen soll.