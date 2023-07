Paul McCartney gratuliert zwei seiner Helden zum Geburtstag

Die Geburtstagstradition, die ihn seit 2008 durch sein Leben begleitet, liess Starr auch dieses Jahr nicht ausfallen. Zu Starrs Geburtstag am 7. Juli wünschen sich Fans jedes Jahr in den sozialen Netzwerken, untereinander oder auf Starrs «Peace and Love»-Event um Punkt 12:00 Uhr mittags «Frieden und Liebe». Dieses Jahr fand das Fest dazu im Capitol Records Tower mit Konzerten von Sara Watkins (42), Ben Kyle (42) von Romantica und der Band The Jacks statt.