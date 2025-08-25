Paul McCartney: Kommt 2026 ein neues Album?

«Paul ist wirklich stolz darauf»

Die Zeitung will erfahren haben, dass bereits 90 Prozent des neuen Albums fertiggestellt seien. «Paul hat das ganze Jahr an dem Album gearbeitet und ursprünglich gehofft, dass es bis Ende des Jahres erscheinen würde, aber wie bei den meisten Dingen ändern sich die Pläne», wird ein Insider zitiert. «Es ist noch nicht ganz fertig, aber der Grossteil des Albums ist fertig und Paul ist wirklich stolz darauf.» Das bisher letzte Album mit dem Titel «McCartney III» liegt bereits einige Jahre zurück: Es erschien 2020.