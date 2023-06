John Lennons Stimme auf einer «schäbigen Kassette»

McCartney machte keine Angaben zum Titel der geplanten Veröffentlichung, doch vermutet die «BBC», dass es sich um eine Komposition namens «Now And Then» handeln könnte. Sie sang Lennon im Jahr 1978 während einer privaten Aufnahmesession in seinem New Yorker Apartment ein. Festgehalten wurde das Stück in schlechter Tonqualität auf einem - damals handelsüblichen - Ghettoblaster.