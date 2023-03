Paul McCartney war «fast wieder ein Nichts» nach Beatles-Auflösung

Die Trennung der Beatles machte nicht nur den Fans, sondern auch den Bandmitgliedern zu schaffen. «Nach dem Ende der Band wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte», schreibt Paul McCartney (80) in einem Beitrag auf seiner Website. Er habe sich damals die Frage gestellt, ob er «weitermachen sollte». Denn an den Erfolg anzuknüpfen, sei «eine schwierige - manche würden sagen, eine unmögliche - Aufgabe» gewesen. Er führt aus: «Die Zutaten der Beatles waren so einzigartig. Da war John, der jede andere Gruppe hätte brillant machen können. Dann gab es Georges Talent, Ringos Talent und dann mich».