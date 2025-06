Paul McCartney wird 83: Beyoncé bedankt sich für seine Musik

In ihrem Instagram–Beitrag, den sie einen Tag vor Paul McCartneys 83. Geburtstag veröffentlichte, schrieb Beyoncé zu mehreren Bildern in dem Shirt: «Danke, Sir Paul McCartney, dass Sie einen der besten Songs aller Zeiten geschrieben haben. Jedes Mal, wenn ich ihn singe, fühle ich mich so geehrt. Und es schliesst sich der Kreis, wenn ich das wunderschöne Design Ihrer Tochter trage.» Beyoncé hatte in London sechs Konzerte im Rahmen ihrer Cowboy–Carter–Tour gegeben – zuletzt am 16. Juni.