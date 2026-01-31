Paul Mescal als Paul McCartney: So sehen die Beatles-Darsteller aus

Hochkarätige Besetzung

Harris Dickinson schlüpft in die Rolle von John Lennon, während Paul Mescal den Part von Paul McCartney übernimmt. Joseph Quinn verkörpert George Harrison, Barry Keoghan gibt Ringo Starr. Bereits bei der CinemaCon im vergangenen Jahr hatte Mendes die Hauptdarsteller präsentiert und sein Konzept erläutert: «Wir machen nicht nur einen Film über die Beatles – wir machen vier», erklärte der Oscarpreisträger damals dem Publikum. Dies sei vielleicht eine Chance, die Band etwas besser zu verstehen.