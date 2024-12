Paul Mescal: «Gladiator II»-Star verkauft private Kleidungsstücke

Kult–Kette aus «Normal People» erzielte Mega–Erlös

Bereits durch seine Rolle in «Normal People» wurde Mescal zu einem modischen Trendsetter. Die schlichte Silberkette, die er in der Rolle Connells trug, entwickelte sich unter den Fans der Serie zu einem so grossen Hit, dass ihr sogar ein eigener Instagram–Account gewidmet wurde, der bereits rund 130.000 Follower zählt. Im Jahr 2020 verkaufte Mescal die kultige Kette schliesslich für wohltätige Zwecke. Wie die «Economic Times» berichtete, erzielte er mit der Auktion damals einen Betrag von 70.340 Euro. Das Geld spendete der Schauspieler der irischen Organisation «Pieta», die selbstmordgefährdete Menschen unterstützt.