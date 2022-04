Paul Potts: Über ihn ärgerte er sich bei «The Masked Singer»

Potts wurde durch Fernsehshow berühmt

Dem Ausnahmetalent gelang der Durchbruch 2007 in der Castingshow «Britain's Got Talent». Seitdem ist der Tenor auch in Deutschland beliebt. Im Laufe des Jahres wird der 51-Jährige in deutschen Städten auf Tour sein, nachdem diese wegen Corona verschoben werden musste.