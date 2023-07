Paul Reubens: Pee-wee-Herman-Star im Alter von 70 Jahren gestorben

1952 in der Stadt Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren, zog es Reubens bereits früh ans Theater. Erste Bekanntheit erlangte er Ende der 1970er Jahre neben John Belushi (1949-1982), Bill Murray (72) und Dan Aykroyd (71) in der TV-Komödie «Things We Did Last Summer». In den 1980ern wurde er berühmt durch seinen Charakter Pee-wee Herman, der einen seiner ersten Auftritte in der Komödie «Noch mehr Rauch um überhaupt nichts» hatte. Es folgten unter anderem zahlreiche weitere Engagements in dieser Rolle, auch in einer eigenen Serie («Pee-wee‹s Playhouse») und in Filmen wie «Pee-wee›s irre Abenteuer» des heutigen Kult-Regisseurs Tim Burton (64).